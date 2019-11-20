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سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس

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سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس

سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس
http://almnatiq.net/?p=800626
جدة _ عادل الزهراني

افتتح القنصل العام المغربي بباريس السيد أحمد أكركي المعرض التشكيلي المشترك لمجموعة “رؤي عربية” برئاسة الفنان أحمد جمال ومجموعة “فن بلا حدود” التي ترأسها الفنانة نعيمه السبتي وذلك بمدينة سوميغ فرنسا.
وقد شارك بالمعرض أكثر من ثمانين فناناً وفنانة من تسع دول عربية وهي مصر، السعودية، الكويت، المغرب، تونس، الأردن، سوريا، العراق، اليمن .
حيث شارك في المعرض من المملكة كل من : سلوي حجر, مطلوبة قربان ,رحاب عقاد ،سماهر الخصيفان ،هبه غوني، عايشه عثمان، هيا العتيبي ،وتخلل هذه الفعالية ورشة عمل أقامتها الدكتورة غصون عبدالله العيدان من دولة الكويت بعنوان “التجريد بين الاختزال والإضافة” في فندق ميركور مونوبلييه سنتر .
وتهدف مجموعة “رؤى عربية” لدعم وتعزيز مختلف مجالات الفنون التشكيلية على الساحة العربية والارتقاء بالوعي الثقافي والفني، وترويج الأعمال الفنية للفنان التشكيلي العربي بالخارج، وتبادل الخبرات والتعرف على الأساليب الفنية الجديدة .

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