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الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات بمشاركة 13 سفارة

الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات بمشاركة 13 سفارة
http://almnatiq.net/?p=800629
الرياض _ شاجع الدوسري

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود وبحضور  رئيس الجامعة في الوطن العربي الأستاذ الدكتور محمد بن ابراهيم الزكري وسعادة الدكتور علي بن محمد الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية وعدد كبير من السفراء المعتمدين لدى المملكة تم افتتاح الملتقى الثاني للثقافات والحضارات والتي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة في الرياض بمشاركة طلبتها المنتمين لأكثر من ١٢٠ جنسة من مختلف دول العالم، وتهدف الجامعة من خلال إقامة هذا الملتقى لنشر قيم التسامح والوعي ومعرفة الثقافات الأخرى واطلاع طلبتها على جهود المملكة العربية السعودية لخدمة التعليم وخدمتهم ونشر الثقافة السعودية ، الملتقى شهد مشاركة سفارة ألمانيا كضيف شرف لهذه النسخة هذا وقد تحدث سفير اسبانيا عن العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية واسبانيا كما واستعرض جزء من التعريف بالثقافة الإسبانية وشهدت الفعالية حضور سفراء 10 دول ومشاركة 13 دولة في المعرض المصاحب وتنوعت المشاركات مابين عرض ثقافي وحضاري اشتمل على قطع تراثية من مختلف الدول المشاركة حول العالم وعروض فلكلورية ومشاهدة المملكة من السبعينيات.

 

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