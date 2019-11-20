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وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

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وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=800636
المناطق _ الرياض

نوه معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .
وأكد معاليه في تصريح لـوكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريص على استمرار الحكومة في دعم التنمية والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الخطاب كان واضحًا جدًا في استمرار الحكومة في دعم التنمية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الاقتصادية لقطاعات جديدة.
وبيّن معالي وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين أكدت على ضرورة التوازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية، إذ لا يجب أن يغلب الحرص الاستدامة المالية على دعم التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الخطاب الملكي جاء ليؤكد هذا الاتجاه.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن الميزانية العامة للدولة تعزز من مفهوم التوازان بين الاستدامة المالية وبين دعم التنمية الاقتصادية.

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