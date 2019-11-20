شاهد.. صنعاء، تنتفض ضد الحوثي الإيراني

المناطق _ الرياض

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، انتفاضة شعبية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، على غرار ما يحدث في لبنان والعراق.

وخرج المئات من أهالي صنعاء يوم امس، في مظاهرات احتجاجية ضد الحوثيين الموالين لإيران، مطالبين إيّاهم بالخروج من اليمن، وردد المتظاهرون “إيران برا برا …اليمن تبقى حرة”.

وتصدر هاشتاغ يحمل عنوان “صنعاء تنتفض”، موقع “تويتر”، تداوله ناشطون يمنيون على نطاقٍ واسع، طالبوا خلالها إيران بعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وبطرد الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في 2014.

هذا وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، عاصفة تغريدات “ثورية” مشتركة بين نشطاء اليمن والعراق ولبنان وإيران عبر وسم “#AntiIRProtest” للتنديد بنظام الملالي الإيراني الذي دمر المنطقة العربية.