احدث الأخبار

شاهد.. صنعاء، تنتفض ضد الحوثي الإيراني
أبرز المواد
 وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية
أبرز المواد
 الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات بمشاركة 13 سفارة
منطقة الرياض
 سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يستقبل مدير المرور بمناسبة ترقيته لرتبة “عميد”
منطقة القصيم
 هيئة الرياضة” توعي 400 شاب وشابة أمنياً ومعلوماتياً
منطقة الرياض
 أمير الباحة يكرم مواطنان وذلك لجهودهما البطولية في إنقاذ أسرة احتجزتهم السيول بمحافظة الحجرة
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تطلق مبادرة موهوب في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج
منطقة الرياض
 إغلاق 13 محل مخالف في الخرج
منطقة الرياض
 نائب أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للطفل والتي تقيمها إدارة التعليم
أبرز المواد
 ثلاث وفيات وإصابة في حادث مروري بالحجرة
أبرز المواد
 أمير القصيم يقلد مدير المرور رتبة “عميد”
أبرز المواد
شاهد.. صنعاء، تنتفض ضد الحوثي الإيراني

شاهد.. صنعاء، تنتفض ضد الحوثي الإيراني

أبرز المواد
وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

أبرز المواد
الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات بمشاركة 13 سفارة

الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات بمشاركة 13 سفارة

منطقة الرياض
سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس

سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس

أبرز المواد

شاهد.. صنعاء، تنتفض ضد الحوثي الإيراني

http://almnatiq.net/?p=800639
المناطق _ الرياض

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، انتفاضة شعبية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، على غرار ما يحدث في لبنان والعراق.
وخرج المئات من أهالي صنعاء يوم امس، في مظاهرات احتجاجية ضد الحوثيين الموالين لإيران، مطالبين إيّاهم بالخروج من اليمن، وردد المتظاهرون “إيران برا برا …اليمن تبقى حرة”.
وتصدر هاشتاغ يحمل عنوان “صنعاء تنتفض”، موقع “تويتر”، تداوله ناشطون يمنيون على نطاقٍ واسع، طالبوا خلالها إيران بعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وبطرد الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في 2014.
هذا وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، عاصفة تغريدات “ثورية” مشتركة بين نشطاء اليمن والعراق ولبنان وإيران عبر وسم “#AntiIRProtest” للتنديد بنظام الملالي الإيراني الذي دمر المنطقة العربية.

 

روابط ذات صلة

وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

وزير المالية : خادم الحرمين الشريفين حريص على التوزان بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية
سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس

سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس
أمير الباحة يكرم مواطنان وذلك لجهودهما البطولية في إنقاذ أسرة احتجزتهم السيول بمحافظة الحجرة

أمير الباحة يكرم مواطنان وذلك لجهودهما البطولية في إنقاذ أسرة احتجزتهم السيول بمحافظة الحجرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*