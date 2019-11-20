مدير تعليم المجمعة يرعى الحفل الختامي لمنافسات المسرح المدرسي وتكريم الوفود المشاركة

المناطق _ الرياض

تحت رعاية سعادة مدير التعليم د.صالح الربيعه أختتمت منافسات المسرح المدرسي المجموعة 4 على مسرح إدارة التعليم , وبحضور مشرف عام النشاط بوزارة التعليم أ. أحمد الجاسر والدكتور.أنور أبوعباة مدير عام النشاط الطلابي بتعليم الرياض وحضور المساعد للشؤون التعليمية أ/أحمد العبدالوهاب والمساعد للشؤون المدرسية أ. فهد العوله ولجنة التحكيم ‏أ/ معيض سعود الحارثي , أ/ محمد أحمد مفرق , أ/ عبدالكريم علي الكلي ورئيس قسم النشاط بتعليم المجمعة أ/ سعد الحربي والوفود المشاركة في المنافسات .

أفتتح الحفل بالنشيد الوطني , ثم تحدث سعادة مدير التعليم بكلمة ذكر فيها : إن برنامج منافسات المسرح المدرسي يعد من البرامج التي حرصت الوزارة على تفعيله كما ينبغي . وأشاد بإبداعات الطلاب في المنافسة وما قدموه من صورة مشرفة للمسرح المدرسي، كما ثمن جهود النشاط الطلابي، ممثلة في رئيسه أ. سعد الحربي، والزملاء في القسم وكافة اللجان العاملة لما قدموه من إبداعات في إستضافة المنافسات واشار إلى أهمية الحاجة لتفعيل برامج النشاط بما يصحح السلوك وينمي الفكر السليم وإبراز الفكر الحقيقي لأبناء الوطن من حيث الإنتماء للوطن وللقيادة الرشيدة , وقدم شكره وتقديره لمقام الوزارة ، على إتاحة الفرصة لإدارة تعليم المجمعة لاستضافتها لمنافسات المسرح المدرسي.

ثم تحدث مشرف عام النشاط بوزارة التعليم أحمد بن عبدالعزيز الجاسر في كلمة له أشار فيها إلى أن المسرح المدرسي يعد من البرامج التي حرصت الوزارة على تفعيله كما ينبغي , و أكد فيها أن المسرح المدرسي يُعد مفردة من مفردات المنهج المدرسي، وجزءاً لا يتجزأ منه، ورافداً من روافد تنمية مهارات التفكير والإبداع، وصقل المواهب، ويمنح الطلاب مساحة كبيرة للتعبير عن ذواتهم واستنطاق مواهبهم وقدراتهم الإبداعية من خلال خشبة المسرح.

ثم تم تكريم الطالب صاحب الهمة العالية منصور العتيبي من تعليم القصيم بجائزة اللجنة التشجيعية , وتم منح اللجنة المنظمة للمنافسات إدارة التعليم بمحافظة المجمعة جائزة لجنة التحكيم التشجيعية , وجائزة اللجنة التقديرية للفريق المثالي تعليم عفيف.

بعد ذلك تسلم سعادة مدير التعليم درع مقدم من الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم لإدارة التعليم لإستضافة منافسات المسرح المدرسي.

بعد ذلك كرم مدير التعليم ومشرف عام النشاط بوزارة التعليم الوفود المشاركة ولجان التحكيم وشركاء النجاح (بلدية المجمعة وبيت الشباب بالمجمعة ونادي الفيحاء ونادي الفيصلي واللجنة الثقافية بمحافظة المجمعة والأستاذ محمد ناصر السليمان)

ثم أعلن بعدها عضو لجنة التحكيم النتائج التي جاءت على النحو التالي:

أفضل مؤثرات صوتية

المركز الأول مسرحية اللعبة تعليم حفر الباطن

المركز الثاني ورق على ورق تعليم الزلفي

المركز الثالث مسرحية قمم تعليم الدوادمي

أفضل مكياج مسرحي

الأول مسرحية شجورا لتعليم القصيم

المركز الثاني مسافة من نور لتعليم الرس

الثالث مسرحية قمم لتعليم الدوادمي

أفضل ديكور الأول مسرحية جياع لتعليم عسير

المركز الثاني مسرحية قمم لتعليم الدوادمي

المركز الثالث مسرحية اللعبة لتعليم حفر الباطن

أفضل ملابس

الأول مسرحية اللعبة لحفر الباطن

الثاني مسرحية في انتظار مخلص لتعليم المجمعة

الثالث مسرحية عاقبة الخيانة لتعليم شقراء

أفضل إضاءة

الأول مسرحية ورق على ورق تعليم الزلفي

الثاني مسرحية جياع لتعليم عسير

الثالث مسرحية شجورا لتعليم القصيم

أفضل نص مسرحي

الأول مسرحية في انتظار مخلص لتعليم المجمعة

الثاني لمسرحية اللعبة لحفر الباطن

الثالث مسرحية قمم تعليم الدوادمي

أفضل ممثل

المركز الأول للطالب بندر النداوي من تعليم الزلفي

المركز الثاني الطالب مهند الجوعي من تعليم حفر الباطن

المركز الثالث الطالب عبدالاله القميشي من تعليم القويعية

أفضل مخرج

الأول سلطان العنزي مسرحية اللعبة من تعليم حفر الباطن

الثاني عبدالله الهويمل مسرحية شجورا من تعليم القصيم

الثالث سعيد ال يحيى من تعليم عسير مسرحية جباع

أفضل عرض متكامل

الأول

مسرحية اللعبة تعليم حفر الباطن

الثاني

مسرحية شجورا تعليم القصيم

الثالث

مسرحية جياع تعليم عسير