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أمطار غزيرة على منطقة الباحة

أمطار غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=800686

هطلت اليوم أمطار على منطقة الباحة شملت كلاً من المراكز التاليه ( الجوه – بيده – الجرين – بالشهم – كرا – جرب – بني سار – برحرح – بني ظبيان – بني عدوان – البلد – نخال – بني كبير – قرن ظبي – نيرا – بني فروه ) .
كما شملت كلاً من ( مدينة الباحة – محافظة المخواه – محافظة المندق – محافظة بني حسن – محافظة بلجرشي – محافظة قلوه ) .
وشملت الامطار ( عقبة حزنه – عقبة الباحة – عقبة قلوه ) .
وكانت الامطار من متوسطه الى غزيره نتج عنها احتجاز ثلاثة اشخاص داخل مركبة بوادي نيرا التابع لمحافظة المخواه من منسوبي فرع وزارة النقل بالباحة وتم اخراجهم ولله الحمد من قبل احد المواطنين بواسطة معدته الثقيله ، وقد اثنى مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي على هذه الجهود المباركه في انقاذ وسلامة الارواح بهذا الوادي ، كما وجه باستضافة الزملاء في ادارة الطرق بمركز نيرا .
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي بانه تم مباشرة الحوادث المروريه المعتاده . وتم اغلاق كلاً من ( عقبة الباحة – عقبة حزنه ) احترازياً وتم فتح عقبة الباحة بعد التأكد من خلوها من كافة العوائق .
كما بلغ سد ناوان المفيض ،
ومازالت الفرق الميدانيه ودوريات السلامه تباشر اعمالها ومهامها في جميع المواقع .
ونشدد ونناشد كافة المواطنين والمقيمين الى عدم المجازفة في عبور الاوديه اثناء جريانها ومتابعة ما يصدر من تنبيهات عن الحاله المطريه ، متمنين للجميع السلامة الدائمة باذن الله .

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