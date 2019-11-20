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خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية “

خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية “

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محافظ صبيا ” الداود” يتسلم التقرير السنوي لاعمال المجلس البلدي بقوز الجعافرة ويكرم أعضاء المجلس

محافظ صبيا ” الداود” يتسلم التقرير السنوي لاعمال المجلس البلدي بقوز الجعافرة ويكرم أعضاء المجلس

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أمين منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء بلدي قوز الجعافرة ويطلع على التقرير السنوي لأعمال المجلس البلدي

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أمير منطقة الباحة يكافئ نادي العين لتصدره دوري الأمير محمد بن سلمان

أمير منطقة الباحة يكافئ نادي العين لتصدره دوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=800692
المناطق-الباحة

قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة مكافأة لنادي العين بعد الفوز المستحق للفريق اليوم في المباراة التي جمعته مع نادي الانصار وانتهت بنتيجة 3 أهداف للعين دون مقابل ، وتاتي مكافئة سموه الكريم دعما وتشجيعا للنادي خاصة وللرياضة والرياضيين بمنطقة الباحة عامة.
وأعرب رئيس نادي العين مازن بن رداد باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء الشرف بالنادي وزملائه أعضاء المجلس ومنسوبي النادي كافة عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لسمو امير منطقة الباحة، والتى تعد حافزا ومساهما في تحقيق النادي لافضل النتائج مقدرًا عاليا ومنسوبي النادي بما غمرهم به سموه من متابعة وتحفيز أسهمت في تميز النادي ، مؤكدا أن الجميع في النادي سيعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة بمشيئة الله.

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