محاضرة بعنوان ” الأداء ” في مقر غرفة الشرقية تسلط الضوء على مفاهيم قياس الأداء

المناطق - فهد المريخي

انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، لتطوير العمل الإداري في الإمارة، والأجهزة العامة في المنطقة.

نظمت إمارة المنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء) بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» محاضرة بعنوان «الأداء» ؛ في مقر الغرفة التجارية الرئيس بالدمام.

وتهدف المحاضرة التي قدمها المهندس عادل بن عبيدالله الأحمدي لنشر ثقافة قياس الأداء، وإكساب موظفي الأجهزة العامة بالمنطقة الشرقية المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والإستفادة منها في شتى المجالات،

وتناول الأحمدي أهمية تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية بإستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن.

يشار أن هذه المحاضرة، هي إحدى مخرجات مذكرة التفاهم بين إمارة المنطقة الشرقية، ومركز أداء، والتي تعنى برفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، وتنمية القدرات العلمية والمهنية في مجال ثقافة قياس وإدارة الأداء.