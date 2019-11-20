80 ألف زائر لـمهرجان ” زهور القطيف”.. والفنون الشعبية تجذب الزوار

المناطق - فتحيه عبدالله

واصلت فعاليات مهرجان الزهور الأول، والذي تنظمه بلدية محافظة القطيف، جذب زوار المنطقة، عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج المتنوعة لليوم السادس على التوالي بوسط العوامية، والتي بلغت أكثر من 120 فعالية متنوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

وتوافد عدد كبير من الزوار زاد على 80 ألف زائر من المواطنين والمقيمين، حيث شهدت الليلة السادسة من المهرجان عدداً من الفعاليات المختلفة، بحضور عددا من الزوار، واستمرت الأركان الثقافية والشعبية والأسر المنتجة باستقبال الزوار، كما تفاعل حضور المهرجان مع الفرقة الموسيقية.

كما قدم مسرح الطفل الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب الحركية وتقديم نماذج من مواهب الأطفال وسط تفاعل وتشجيع من الجمهور، وشارك الحضور في البرامج الترفيهية والمسابقات التي وزّعت من خلالها الجوائز على المشاركين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن فعاليات وبرامج المهرجان استهدفت الطفل والأسرة، وشملت العديد من العروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، والهدايا التشجيعية للمشاركين من الأطفال، إلى جانب تقديم كل ما يسهم في ترفيه أفراد الأسرة، بالإضافة الى تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئيا، من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وأهمية المحافظة عليها، وعرض المنتجات الزراعية، ومستلزمات تنفيذ الحدائق المنزلية المختلفة، التي تسهم في تكوين الحديقة المنزلية النموذجية.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية وعروض الفنون الشعبية، بالإضافة الى فعاليات يومية وبرامج خاصة بالمرأة والطفل و العديد من الفقرات والبرامج الثقافية والتوعوي الأخرى.

ويشهد المهرجان كذلك استقبال عشرات الزوار من الطلاب والطالبات الذي يمثلون مراحل التعليم المختلفة بهدف الاطلاع على أهمية النباتات والزهور وفوائدها والمركز الثقافي بوسط العوامية، والبيت التراثي، بالإضافة الى أركان المهرجان.

