أمين منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء بلدي قوز الجعافرة ويطلع على التقرير السنوي لأعمال المجلس البلدي

جازان - المناطق:

استقبل امين منطقة جازان أ.نايف بن مناحي بن سعيدان في مكتبه بالامانة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بقوز الجعافرة وفي بداية الإستقبال رحب سعادة امين المنطقة برئيس وأعضاء المجلس وتسلم التقرير السنوي لاعمال المجلس واستمع لشرح مؤجز من رئيس المجلس الاستاذ عبده بن حسن مشني جعفري عن محتوى التقرير وما قدمه المجلس والبلدية من مشاريع تنموية وتطويرية وخدمات وأعمال ستسهم باذن الله تعالى في تنمية وتطوير قرى المركز إضافة للارتقاء بالمستوى الخدمي المقدم من البلدية للمواطنين وفي مداخلة لرئيس المجلس الجعفري مستعرضًا ما شهده مركز قوز الجعافرة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية في ظل العناية والرعاية من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – وبمتابعة مستمرة من امير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة حثيثة من سعادة امين منطقة جازان ٠

وأكد امين المنطقة خلال استقباله للمجلس على أهمية دور المجلس البلدي بالمركز من خلال الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم واهمية الجولات الميدانية لمتابعة المشاريع والخدمات البلدية مشددا على ضرورة توحيد وتظافر الجهود لتلبية احتياجات القرى وساكنيها من الخدمات والمشاريع الخدمية والتنموية لبناء الوطن والمواطن والاسهام في تقديم كافة الخدمات البلدية في ظل ما تحظى به هذه البلاد من رعاية واهتمام من حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – .

من جانبهم عبر رئيس وأعضاء المجلس البلدي عن وافر شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لسعادة الامين لاستقبالهم وتوجيهاته السديدة راجين العون والتوفيق من الله تعالى للجميع وفي نهاية اللقاء قام الجعفري بتقديم شهادة شكر وتقدير ودرع التميز لسعادة الامين تقديرا لسعادته لما قدمه ويقدمه من دعم ومساندة وعون للمجلس كما تفضل امين المنطقة بتسليم اعضاء المجلس وسام التميز تقديرا على ما بذلوه من جهود وما تحقق من انجازات خلال العام المنصرم متمنيا للجميع التوفيق والنجاح واستمرار الابداع والتميز ٠