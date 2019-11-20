محافظ صبيا ” الداود” يتسلم التقرير السنوي لاعمال المجلس البلدي بقوز الجعافرة ويكرم أعضاء المجلس

صبيا - المناطق :

استقبل محافظ صبيا الاستاذ منصور بن زيد الداود اليوم في مكتبه بمقر المحافظة ، رئيس مركز قوز الجعافرة الاستاذ احمد بن جابر العقدي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بقوز الجعافرة وفي بداية الإستقبال رحب محافظ صبيا الداود برئيس المركز ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وتسلم التقرير السنوي لاعمال المجلس واستمع لشرح مؤجز من رئيس المجلس الاستاذ عبده بن حسن مشني جعفري ورئيس البلدية المهندس احمد محمد الاحوس عن محتوى التقرير وما قدمه المجلس والبلدية من مشاريع تنموية وتطويرية وخدمات وأعمال ستسهم باذن الله تعالى في تنمية وتطوير قرى المركز إضافة للارتقاء بالمستوى الخدمي المقدم من البلدية للمواطنين وفي مداخلة لرئيس المركز العقدي مستعرضًا ما شهده مركز قوز الجعافرة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية في ظل العناية والرعاية من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – وبمتابعة مستمرة من امير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة حثيثة من سعادة محافظ صبيا ٠

وأكد الداود على أهمية دور المجلس البلدي بالمركز من خلال الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم واهمية الجولات الميدانية لمتابعة المشاريع والخدمات البلدية مشددا على ضرورة توحيد وتظافر الجهود لتلبية احتياجات القرى وساكنيها من الخدمات والمشاريع الخدمية والتنموية لبناء الوطن والمواطن والاسهام في تقديم كافة الخدمات البلدية في ظل ما تحظى به هذه البلاد من رعاية واهتمام من حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – .

من جانبه عبر العقدي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية عن وافر شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لمحافظ صبيا لاستقبالهم وتوجيهاته السديدة راجين العون والتوفيق من الله تعالى للجميع وفي نهاية اللقاء قام العقدي والجعفري بتقديم شهادة شكر وتقدير ودرع التميز لسعادة المحافظ تقديرا لما قدمه سعادته من دعم ومساندة وعون للمجلس كما تفضل المحافظ بتسليم رئيس المركز ورئيس واعضاء المجلس وسام التميز تقديرا على ما بذلوه من جهود وما تحقق من انجازات خلال العام المنصرم متمنيا للجميع التوفيق والنجاح واستمرار الابداع والتميز ٠