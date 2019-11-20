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خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية “

خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية “

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خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية “

خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية “
http://almnatiq.net/?p=800717

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية ” الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل كان في استقباله – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأعضاء مجلس ادارة هيئة تطوير مشروع بوابة الدرعية.
وفور وصول خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عزف السلام الملكي.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم.

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