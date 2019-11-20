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أمير الشرقية يفتتح مبنى مكتب الضمان الاجتماعي الجديد في الأحساء

أمير الشرقية يفتتح مبنى مكتب الضمان الاجتماعي الجديد في الأحساء
http://almnatiq.net/?p=800728
المناطق- فهد المريخي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مبنى مكتب الضمان الاجتماعي الجديد في محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء مقيم فهيد القحطاني.

وفور وصول سموه قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى ، ثم تجول في صالة استقبال المستفيدين، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين، كما التقى سموه عدداً من المستفيدين واستمع لاحتياجاتهم موجهاً بالعمل على تلبيتها عبر منظومة الضمان الاجتماعي.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تحقيق تطلعات كافة المواطنين بمن فيهم الفئات الضمانية، وتلبية احتياجاتهم، مؤكداً ما تسعى إليه الدولة -أيدها الله- من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتحويل طاقات الفئات المستفيدة من برامج الدعم والرعاية إلى طاقات منتجة، تسهم في دفع عجلة التنمية، عبر برامج متكاملة بين القطاعين العام والخاص، والشراكة مع القطاع الثالث، مشيراً إلى أهمية تقييم تجربة المستفيدين، والحرص على تقييم وتحسين التجربة، وصولاً إلى أعلى مستويات الأداء.

بدأ بعد ذلك الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل كلمة نوه فيه بحرص ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه المتواصل لمنظومتي العمل والتنمية، وتوجيه سموه بنقل هذه المنشآت والمؤسسات والعاملين فيها ومستفيديها من الرعوية إلى التنموية ، مؤكدا استمرار العمل على ذلك التوجيه ، منوها بدعم القيادة الرشيدة الدائم للتنمية ومشروعاتها التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

بعدها شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا عن الضمان الاجتماعي والخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

وفي ختام الحفل كرم سموه عدد من شركاء النجاح والرعاة والداعمين

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