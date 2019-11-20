الأمير سعود بن نايف يدشن هوية جامعة الملك فيصل الجديدة

المناطق- فهد المريخي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، حفل تدشين هوية جامعة الملك فيصل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات النوعية مع شركاء الجامعة الاستراتيجيين ، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد جلوي ، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير ، ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات والكليات ورؤساء الأقسام ، وأعضاء هيئة التدريس، بالمدينة الجامعة في محافظة الأحساء.

ولدى وصول سموه لمقر الحفل، تجول في المعرض المصاحب للحفل، والذي تضمن عدداً من المشروعات والمنجزات التي حققتها الجامعة، مؤكداً سموه أن أبناء المملكة قادرين على المنافسة والتميز في مختلف المجالات بفضل الله ثم بفضل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- مبيناً أن الجامعات يجب عليها أن تواكب بفاعلية متطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأن تحرص على المنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي، والاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة، وتحريك الطاقات الراكدة وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وهذا الدور الذي نعول على الجامعات للقيام به.

بعد ذلك ، بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الدكتور محمد العوهلي كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته هذا الحفل الذي يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة الجامعة، ويرسخ حضورها ومكانتها في عصر التحول والتغيير لتحقيقِ مفهوم التنمية الشاملة الذي جسدته الرؤية الوطنية 2030، بقيادة خادم الخرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وتعزيز الاستثمار الأمثل في ثروة الوطن الحقيقية من أبنائه وبناته، ويفتح لها آفاقا مستدامة ونوعية لتكون في مضمارِ التميزِ والتمايزِ وطنيًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ وتحققَ قفزاتٍ نوعيةٍ في مجالات التعليم، والبحثِ العلمي والشراكةِ المجتمعية، مضطلعة بدورٍ فاعل في تعظيمِ مستوياتِ الأثرِ في كل مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية والاستثمارية في إطار هويتها الجديدة المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في وطننا العزيز.

كما شكر الدكتور العوهلي معالي وزير التعليم ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار على توجيهاتهما الدائمة، ودعمهما الكبير لمشروعات الجامعة ومبادراتها التطويرية، مؤكدا أن الجامعة تسير بخطى حثيثة لمواكبة ما تشهده الوزارة من تطوير شامل لكل القطاعات، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية الوطن ٢٠٣٠.

بعد ذلك قدم الدكتور العوهلي عرضا تعريفيا عن هوية الجامعة الجديدة ، ويتضمن توجهات الجامعة، وماهية هويتها، وما تحقق من مكتسبات، والمستهدفات المستقبلية.

ثم تفضل سمو أمير المنطقة الشرقية بتدشين هوية الجامعة الجديدة المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية، وتدشين مشروع ذكاء أعمال واتخاذ القرار (نظام مؤشر)، والذي يُعد أحد أبرز مخرجات مشاريع الخطة التشغيلية للجامعة الداعم لهدفها الاستراتيجي الرابع المتمثل في “توفير بيئة جامعية محفزة مواكبة للتقنية”، ثم دشن سموه شعار الجامعة المطور.

عقب ذلك رعى سمو ه توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء الجامعة الاستراتيجيين، وهي اتفاقية الجامعة مع بنك البلاد لإنشاء كرسي علمي باسم (كرسي بنك البلاد للأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية)، واتفاقية الجامعة مع البنك السعودي للاستثمار لإنشاء كرسي علمي باسم (كرسي البنك السعودي للاستثمار لدراسات الوعي الاستثماري)، واتفاقية تعاون بين الجامعة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

وفي الختام كرم سمو أمير المنطقة الشرقية شركاء الجامعة والرعاة