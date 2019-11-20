محافظ صبيا يُكَرّم مسؤولين إداريين وعسكريين نظير جهودهم بالمحافظة ..

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http://almnatiq.net/?p=800743
صبيا - فضة عطيف :

كرّم محافظ صبيا سعادة الأستاذ منصور بن زيد الداود صباح اليوم الأربعاء بمقر المحافظة ، عدداً من افراد الشرطة الذين انتهى تكليفهم في المحافظة، بعد ان تم نقلهم للعمل لخدمة هذا الوطن الغالي إضافة الى تكريم لرؤساء اللجان المشرفة في الحفل الخاص باليوم الوطني٨٩ .

وأكد ” الداود” خلال التكريم إنما هو نهج القيادة في تقدير المتميزين في أداء عملهم كما ان هذا التكريم يحظى بتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للجهود المبذول من رجال الأمن في جميع القطاعات تقديراً لهم .

وعبّر المُكرّمون من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ صبيا على هذه اللفته الطيبة، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزاً لهم – بإذن الله – لتقديم المزيد من الجهود من أجل هذا الوطن الغالي .

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