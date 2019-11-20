تعليم تبوك يدشن العيادة الصحية بمتوسطة الليث بن سعد

المناطق- تبوك:

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم العيادة الصحية في مدرسة الليث بن سعد المتوسطة بتبوك بحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلعا على ما تحتويه العيادة من معدات طبية حديثة تمكن الطلاب من الاستفادة من خدماتها كما استمعا إلى شرح مفصل من مشرفي إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك على ما تقدمه العيادة من خدمات طبية وإسعافية للطلاب تحت إشراف كادر طبي وفني مدرب وبتقنيات عالية.

وأكد مدير تعليم تبوك أهمية تجهيز هذه العيادات الصحية لمدارس المنطقة لتوفير الجو الصحي المناسب في الميدان التعليمي منوهاً بالعمل التكاملي والتعاوني بين الصحة والتعليم في المنطقة.