تكريم الدكتورة بجوي لتعاملها مع حالة مرضية خلال رحلة جوية من الرياض الى جازان

جازان - فضة عطيف :

نيابة عن معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم قام المشرف العام على الشؤون الاسعافية بالهيئة الدكتور احمد بن عبدالله السلامة ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد بتكريم الدكتوره أمنه أيأس بجوي صباح اليوم الاربعاء على مسرح كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة جازان اثناء انعقاد الدورة التدريبية بعنوان ( اهمية التطوع والمساهمات المجتمعية) التي حضرها عدد كبير من منسوبي الجامعه ومتطوعين ومتطوعات من أبناء المنطقة وجاء التكريم تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس الهيئة على ما قدمته من عمل انساني اتجاه المواطن الذي تعرض الى انخفاض في نسبة السكر بالدم على متن الرحلة الجوية القادمة من الرياض الى جازان يوم الاحد الماضي بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠ حيث أدى هذا التدخل الى استقرار حالة المواطن الصحية .

وقد تناقلت وسائل الاعلام خبر المواطن الذي تعرض لهذه المشكلة الصحية .

وهذا فخر لأبناء وبنات الوطن ونموذج يحتذى به في العمل الأنساني .