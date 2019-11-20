المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض يحضر حفل سفارة سلطنة عمان

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حضر معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز مساء اليوم الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، وذلك في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

