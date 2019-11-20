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نادي تبوك لذوي الاعاقة يحقق مراكز متقدمة خليجياً في بطولة البوتشيا

نادي تبوك لذوي الاعاقة يحقق مراكز متقدمة خليجياً في بطولة البوتشيا
http://almnatiq.net/?p=800763
المناطق-تبوك:

حقق نادي تبوك لذوي الاعاقة المشارك في بطولة البحرين المفتوحة الأولى لرياضة البوتشيا مراكز متقدمة شملت فوز اللاعبين محمد مرزوق البلوي وعشق هادي القحطاني بعدد من الميداليات الفضية والبرونزية للبطولة الـ 55 للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أمس في مملكة البحرين بمشاركة أندية ومنتخبات 8 دول مشاركة.
وحقق اللاعب ” البلوي” في فئة BC2 المركز الثالث والميدالية البرونزية والمركز الثالث خليجيا فيما حقق اللاعب ” القحطاني” في فئة الـ BC3 المركز الثالث والميدالية البرونزية والثاني خليجيا بميدالية فضية.
وعبر رئيس مجلس إدارة نادي تبوك لذوي الاعاقة أحمد بن عطيه الحارثي عن سعادته بهذا الإنجاز مقدمًا شكره للأبطال المشاركين متمنياً لهما دوام التوفيق في المشاركات القادمة مشيداً بالدور الكبير للهيئة العامة للرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تسهيل مشاركة أبناء النادي في هذه البطولة .
يذكر أن المنتخب العراقي قد حقق لقب البطولة متصدراً قائمة الترتيب العام على مستوى بطولة البحرين المفتوحة للبوتشيا فيما جاء منتخب البحرين في المركز الثاني ونادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة في المركز الثالث وفي نتائج بطولة الخليج تصدر منتخب البحرين قائمة الترتيب العام وجاء نادي التحدي الكويتي في المركز الثاني ونادي المدينة المنورة في المركز الثالث

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