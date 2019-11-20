بموافقة أمير الباحة .. الكرت رئيساً للمركز الإعلامي بالباحة

المناطق-الباحة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة بتكليف الإعلامي الأستاذ جمعان بن علي الكرت رئيسا للمركز الإعلامي بمنطقة الباحة. وأعرب الكرت عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على هذه الثقة مؤكداً بأن هذا التكليف سيكون دافعا لمضاعفة الجهد لتفعيل أعمال وأنشطة المركز الإعلامي بهدف إعطاء صورة صادقة وأمينة عن منطقة الباحة بصفتها واحدة من أبرز المناطق السياحية في وطننا الغالي والتي تشهد تناميا حضاريا على كافة الأصعدة. والعمل وفق استراتيجية محددة لتحقيق الأهداف المطلوبة .

وللأستاذ جمعان الكرت خبرات في المجالين الإعلامي والثقافي حيث عمل مراسلا لصحيفة الرياض ومديرا لمكتب صحيفة البلاد ومحرراً صحفياً في صحيفة الوطن وكاتب رأي في صحف الشرق ،البلاد، آراء سعودية ،وسبق والباحة اليوم، ومكة الإلكترونية، وقد أقام دورات تدريبية في صياغة الخبر الصحفي لطلاب التعليم العام، وأخرى في فن الحوار والتواصل لطلاب التعليم الجامعي، وشارك بتقديم ورقة عمل ثقافية في فعاليات سوق عكاظ التاريخي، كما عمل نائبا لرئيس نادي السراة الرياضي، ونائبا لرئيس النادي الأدبي الثقافي بالباحة، ومساعدا لمدير مكتب التعليم بوسط الباحة، ويعمل حاليا نائبا لرئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة، ولديه اهتمامات أدبية وثقافية حيث أصدر رواية وست مجموعات قصصية كما عُرضت واحدة من مسرحياته في فعاليات صيف الباحة وضمن الفعاليات الثقافية بمهرجان الجنادرية.