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الأمير خالد الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الأمير خالد الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

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الأمير خالد الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الأمير خالد الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
http://almnatiq.net/?p=800782

نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رأس وفد ضم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وعدد من المسؤولين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ومواساتهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد لسمو الأمير خالد الفيصل والوفد المرافق، اليوم في قصر مشرف بالعاصمة أبوظبي، بحضور عدد من أصحاب السمو والمسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

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