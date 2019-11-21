النفط يرتفع 2 % بعد تطمينات روسية

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة، الأربعاء، بعد تقرير أفضل من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية وقول روسيا إنها ستواصل تعاونها مع أوبك للإبقاء على سوق النفط العالمية متوازنة.

وبحلول الساعة 16:11 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.42 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 62.33 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلة 56.62 دولار للبرميل.

ونمت مخزونات النفط الخام الأميركية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالته إدارة معلومات الطاقة، بينما توقع المحللون زيادتها 1.5 مليون برميل وقال معهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من الثلاثاء إن الزيادة بلغت 6 ملايين برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن استهلاك المصافي من الخام زاد 519 ألف برميل وإن الخام المخزون بنقطة تسليم غرب تكساس الوسيط في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجع 2.3 مليون برميل.