دراسة تحسم الجدل: هذا تأثير التمارين “القاسية” على قلبك

دراسة تحسم الجدل: هذا تأثير التمارين “القاسية” على قلبك

أبرز المواد
الجيش الوطني الليبي: نجاح العملية السياسية مرهون بالقضاء على الإرهاب

الجيش الوطني الليبي: نجاح العملية السياسية مرهون بالقضاء على الإرهاب

أبرز المواد
بديل سواريز يكلف برشلونة 111 مليون يورو

بديل سواريز يكلف برشلونة 111 مليون يورو

أبرز المواد
النفط يرتفع 2 % بعد تطمينات روسية

النفط يرتفع 2 % بعد تطمينات روسية

أبرز المواد

دراسة تحسم الجدل: هذا تأثير التمارين “القاسية” على قلبك

دراسة تحسم الجدل: هذا تأثير التمارين “القاسية” على قلبك
http://almnatiq.net/?p=800796
المناطق - وكالات

لطالما أكد الأطباء على أهمية ممارسة التمارين الرياضية، إلا أن السنوات الاخيرة شهدت توجها آخر يحذر من التأثيرات السلبية للتمارين الرياضية القاسية أو الطويلة على صحة القلب، وهذا ما فندته دراسة أميركية حديثة.

وتابعت الدراسة التي تم عرضت نتائجها، الاثنين، خلال الاجتماع السنوي لـجمعية القلب الأميركية في فيلادلفيا، الحالة الصحية والوفيات المتعلقة بـ54 رجلا و 12 امرأة، ممن مارسوا أنشطة بدنية لمدة لا تقل عن 35 ساعة في الأسبوع.

وعلى الرغم من نمط حياتهم غير المعتاد، فإن هؤلاء الأشخاص، الذين بلغ متوسط ​​أعمارهم 53 عاما، لم يتعرضوا لأي وفيات مرتبطة بـأمراض القلب خلال 10 سنوات من المتابعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بياناتهم الصحية لم تختلف بأي شكل من الأشكال عن مجموعة أخرى ضمت 2088 شخصا، ممن يمارسون التمارين الرياضية لمدة ساعة ونصف يوميا، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وقالت رئيسة معهد “كوبر”، الذي أجرى الدراسة، لورا ديفينا: “تشير نتائجنا للممارسين المتعطشين للرياضة أن عاداتهم لا تعرضهم لخطر متزايد للوفيات”.

روابط ذات صلة

الجيش الوطني الليبي: نجاح العملية السياسية مرهون بالقضاء على الإرهاب

الجيش الوطني الليبي: نجاح العملية السياسية مرهون بالقضاء على الإرهاب
بديل سواريز يكلف برشلونة 111 مليون يورو

بديل سواريز يكلف برشلونة 111 مليون يورو
النفط يرتفع 2 % بعد تطمينات روسية

النفط يرتفع 2 % بعد تطمينات روسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*