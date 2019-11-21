مسؤول أمريكي يحذر: “داعش” سيغير من استراتيجية تمويله

مسؤول أمريكي يحذر: “داعش” سيغير من استراتيجية تمويله

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مسؤول أمريكي يحذر: “داعش” سيغير من استراتيجية تمويله

مسؤول أمريكي يحذر: “داعش” سيغير من استراتيجية تمويله
http://almnatiq.net/?p=800799
المناطق - وكالات

ذكر مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي، سيتحول على الأرجح من نظام تمويل “مركزي” في العراق وسوريا إلى نظام موزع بشكل كبير، عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وصرح مارشال بيلنغسلي، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، أن التنظيم “لا تزال لديه القدرة على الوصول إلى ملايين الدولارات”.

وقال بيلنغسلي للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع في لوكسمبورغ، ركز على مكافحة تنظيم “داعش”، إنه يتوقع أن تتحول العمليات المالية للتنظيم “من النموذج المركزي في العراق وسوريا، إلى نهج يعتمد أكثر بكثير على المناطق”، وذلك سعيا لاستيعاب مقتل زعيمه.

وتوقع بيلنغسلي أن يعتمد “داعش” على “أجهزته الإقليمية المختلفة من أجل اكتفاء ذاتي أكبر” وخصوصا عبر الحصول على فديات من عمليات الخطف، والابتزاز، وحتى سرقة الأبقار في نيجيريا حيث له حضور، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

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