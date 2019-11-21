الخثلان يكشف السر في كراهية الصلاة أمام الدفاية !

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اعتبر الدكتور “سعد الخثلان” العضو السابق بهيئة كبار العلماء، أن الصلاة أمام “الدفايات” ذات اللهب مكروهة لما فيها من تشبه بالمجوس عُباد النار بحسب وصفه ، ودعى إلى وضع مثل ذلك النوع من الدفايات إن وجد في المساجد بعيدًا عن القبلة.

وقال “الخثلان” خلال برنامج “يستفتونك” على فضائية “الرسالة”: “يكره الصلاة أمام النار لما في ذلك من التشبه بالمجوس عبّاد النار، لكن الدّفايات التي تكون في المساجد هذه ليس فيها نار وإنما طاقة كهربائية فقط ولا بأس بها ولو كانت في قبلة المصلين”.

وتابع العضو السابق بهيئة كبار العلماء: “أما الدفايات التي تكون ذات لهب مثل الصلاة أمام النار لكن فيما أعلم لا تكون في المساجد، وربما تكون في بعض المخيمات ونحو ذلك، والتي تكون في المساجد دفّايات ذات طاقة كهربائية، وهذه لا بأس بها”.

واستطرد “الخثلان” قائلاً: “لكن لو افترضنا وجود دفّايات ذات لهب – يظهر منها النار وترى النار تخرج من هذه الدفايات – فيكره أَن توضع أمام المصلين، لكن لا بأس أَن توضع عن اليمين أو عن اليسار أو من الخلف، وذلك لما فيه من التشبه بالمجوس”.