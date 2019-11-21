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قائمة بـ “المحظورات” يضعها أوراوا أمام جماهير الهلال في إياب النهائي الأسيوي

قائمة بـ “المحظورات” يضعها أوراوا أمام جماهير الهلال في إياب النهائي الأسيوي

أبرز المواد

قائمة بـ “المحظورات” يضعها أوراوا أمام جماهير الهلال في إياب النهائي الأسيوي

قائمة بـ “المحظورات” يضعها أوراوا أمام جماهير الهلال في إياب النهائي الأسيوي
http://almnatiq.net/?p=800822
المناطق - متابعات

أعلن نادي أوراوا الياباني عن بعض المحظورات أمام جماهير نادي الهلال داخل مدرجات ملعب سايتاما في طوكيو خلال مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأحد المقبل.

وأوضح النادي أن من بين هذه المحظورات حمل مظلات المطر واستخدام الأبواق والفوفوزيلا ومعدات الصوت والليزر واستخدام مكبر الصوت وميكروفون اليد؛ بدعوى تسبب بعضها في ضرر للآخرين.

وشملت المحظورات استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، واستخدام الأشرطة الورقية أيضاً داخل المدرجات، كما نوهت إلى استحالة الخروج من الملعب للدخول مرة أخرى بعد تسجيل دخول لأول مرة.

وقالت إدارة النادي الياباني إنه سيتم فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل المباراة بساعتين.

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