لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة

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«العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».

نص صريح في نظام التأمينات في مادتها الثالثة بعد تعديلها في إطار حزمة من التعديلات قامت بها المؤسسة لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، أبرزها المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، بحيث يكون (60) سنة للجنسين.