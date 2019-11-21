الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء أمس, فندق مفازا القصيم بمحافظة رياض الخبراء والذي يعد الفندق الأول الذي يتم انشاءه بالمحافظة, بحضور وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان, ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة إبراهيم المشيقح, وأهالي المحافظة.

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه, بعد ذلك اطلع سموه على الخدمات التي المقدمة في الاستقبال وقاعات الاجتماعات والمطاعم والنوادي الصحية والخدمات المتنوعة, بعد ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة, حيث انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك كلمة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة إبراهيم المشيقح والتي قدم من خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته لتعزيز كافة المناشط السياحية بالمنطقة, مشيراً على أن رؤية المملكة الطموحة تسعى إلى تطوير القطاع السياحي والإيرادات الغير نفطية, مؤكداً على أن هذا الفندق هو الفندق الرابع عشر على مستوى المنطقة, وأول فندق بالمحافظة وقريباً سيتم اكتمال انشاء 13 فندقاً جديداً بالمنطقة, ستضيف أكثر من 800 وحدة فندقية ليصل عدد الوحدات بالمنطقة إلى 2000 وحدة فندقية, مبيناً على أن هذه المشاريع تأتي لتطوير وتعزيز الاستثمار وخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين, بعد ذلك القى الشاعر فرحان بن عبدالله الفرحان قصيدة وطنية.

عقب ذلك ألقى مدير عام المشروع محمد الثنيان كلمة أشاد من خلالها على ما يحظى به أبناء الوطن من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ لتعزيز وتنمية الاقتصاد عبر منح القروض للمستثمرين لتشجيعهم على العمل والمساهمة في التنمية, مؤكداً على أن مشروع فندق مفازا القصيم أنشئ بتكلفة اجمالية قدرها 55 مليون ريال تم من خلالها اقراض 17,700,000 مليون ريال من وزارة المالية والتي تسعى إلى تشجيع المستثمرين على انشاء مثل هذه المشاريع التنموية, مشيراً على أن الفندق سيقدم خدماته لزائريه عبر 99 غرفة فندقية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم لتعزيز الاستثمار بالمنطقة.

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, افتتاح الفندق الأول في محافظة رياض الخبراء, مشيراً على أن إيجاد مثل هذه الفنادق والمرافق السياحية سينقل المنطقة سياحياً وفي نفس الوقت يقدم خدمات عالية الجودة للمارين بها من حجاج ومعتمرين وزائرين, خاصة وأنه يحتل موقع في غاية الأهمية للمتوجهين من منطقة الرياض لمنطقة المدينة المنورة, مؤكداً على أن هذا الفندق هو الفندق الرابع عشر على مستوى المنطقة ومن الهم رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة واللائقة للضيوف الذين يستخدمون مثل هذه المرافق السياحية, مقدماً شكره للمستثمر صالح الثنيان, ولمدير عام المشروع محمد الثنيان والذين قاموا بانشاء هذا الفندق المتميز والذي ساهم في توفير العديد من الوظائف للشباب والفتيات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.