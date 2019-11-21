أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء

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أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء أمس, بمحافظة رياض الخبراء, المبنى الجديد لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

فعند وصول سموه عزف السلام الملكي, تلا ذلك ازاحة الستار ايذاناً بافتتاح المبنى, بعد ذلك استمع سموه لشرح مفصل من قبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة بالإنابة العميد محمد أبوعباة عن محتويات المبنى وطرق تلقي البلاغات, والاستدامة الدائمة لجاهزية السيارات والآليات لمباشرة إنقاذ الأرواح, بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن تجربة لمهارات التعامل مع حوادث الآبار بالتقنية الحديثة والتي يقدمها منسوبي الدفاع المدني عبر مباشرتهم للحالات المتعددة في المنازل والمزارع.

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم افتتاح مبنى الدفاع المدني بالمحافظة, مشيراً إلى أن كل هذه المشاريع التي يتم تدشينها هي إضافة ومنجز لجهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, والتي تسعى إلى تعزيز العمل الحكومي والمؤسسي للوصول للأهداف المنشودة, مثنياً على ما يقدمه رجال الدفاع المدني بالمنطقة والمملكة بشكل عام من جهود مباركة في انقاذ الأرواح ونشر التوعية بين افراد المجتمع, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام التدشين كرم سمو أمير منطقة القصيم عدد من مدراء الجهات الحكومية بمحافظة رياض الخبراء, وعدد من منسوبي الدفاع المدني بالمحافظة المتميزين وفريق العمل.

حضر التدشين وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان, ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة بالإنابة العميد محمد ابوعباة, ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة رياض الخبراء العقيد عبدالعزيز التميمي, وضباط ومنسوبي الدفاع المدني بالمحافظة.