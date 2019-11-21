أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة يوم الأربعاء ، جلسة المجلس الثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1440/1441هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين حفظهم الله وما تحظى به المنطقة من تطور في شتى المجالات، مشيراً إلى أن المجلس استعرض تقريراً عن ملتقى القيادات النسائية بالمنطقة والنتائج والتوصيات التي تم تقديمها بالملتقى, بالإضافة إلى موضوع حصر الأسر المنتجة بالمنطقة ووضع آلية وضوابط لعملها، وما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 2/7/1440هـ، بشأن الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة والشروط والضوابط المتعلقة بإصدار تراخيص للأسر المنتجة.

وأكد مناقشة المجلس لمحضر اجتماع لجنة الزراعة والمراعي الطبيعية بشأن الاستفادة من إعادة استخدام المياه المعالجة والصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء في بعض المحافظات ، والعمل على تعميم الفكرة على جميع مراكز ومحافظات المنطقة ، لافتاً إلى استكمال المجلس أيضاً مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة .



وفي ختام الجلسة قدم سمو أمير منطقة القصيم رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق للجميع.