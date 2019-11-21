احدث الأخبار

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء
منطقة القصيم
 لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” : رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 أكثر من 150 قتيلاً في الاحتجاجات الإيرانية
أبرز المواد
 قائمة بـ “المحظورات” يضعها أوراوا أمام جماهير الهلال في إياب النهائي الأسيوي
أبرز المواد
 الخثلان يكشف السر في كراهية الصلاة أمام الدفاية !
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة أجندتها السياسية الخارجية
أبرز المواد
 انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة
أبرز المواد
 مسؤول أمريكي يحذر: “داعش” سيغير من استراتيجية تمويله
أبرز المواد
الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

أبرز المواد
أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة

أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة

منطقة القصيم
أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء

أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء

منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء

الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء

منطقة القصيم

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي
http://almnatiq.net/?p=800851
المناطق - متابعات

كشف مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، اليوم الخميس، عن أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، بدلا من أبو ظبي.

وقال المصدر في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست “طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر”، أي السعودية، دون أن يفصح عن الأسباب .

وأشار المصدر إلى أن “اتصالات تجري حاليا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة ” متوقعا أن تتم ” قبل منتصف الشهر القادم”.

ولم يصدر بيان رسمي من جانب الإمارات أو السعودية حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وكانت الرياض قد استضافت القمة السابقة في التاسع من كانون أول/ديسمبر العام الماضي بدلا من سلطنة عمان التي اعتذرت عن استضافة القمة.

روابط ذات صلة

لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة

لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة
” الأرصاد ” : رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” : رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أكثر من 150 قتيلاً في الاحتجاجات الإيرانية

أكثر من 150 قتيلاً في الاحتجاجات الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*