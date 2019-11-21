احدث الأخبار

“الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء
منطقة القصيم
 لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” : رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 أكثر من 150 قتيلاً في الاحتجاجات الإيرانية
أبرز المواد
 قائمة بـ “المحظورات” يضعها أوراوا أمام جماهير الهلال في إياب النهائي الأسيوي
أبرز المواد
 الخثلان يكشف السر في كراهية الصلاة أمام الدفاية !
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة أجندتها السياسية الخارجية
أبرز المواد
 انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة
أبرز المواد
“الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

أبرز المواد
الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

أبرز المواد
أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة

أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة

منطقة القصيم
أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء

أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء

منطقة القصيم

“الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=800854
المناطق - نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظاتي حبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

روابط ذات صلة

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي
لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة

لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة
” الأرصاد ” : رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” : رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*