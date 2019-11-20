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الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي

الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي

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الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي

الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي
http://almnatiq.net/?p=800857
مكة - مبارك الدوسري

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كرم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح يوم أمس الفائزين في منافسات التميز الكشفي لمرحلة المتقدم التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط ” النشاط الكشفي” خلال الفترة من 20 – 23 / 3 / 1441هــ , بمشاركة 29 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي في كلمته التي ارتجلها في حفل التكريم الفائزين وشكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة المكرمة لاستقباله وتشجيعه لأبناءه ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على رعايته هذا الحفل ؛ مقدماً شكره كذلك لوكيل أمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح عاداً هذا التكريم دافعاً وداعماً لأبنائهم المشاركون في هذه المناسبة الشريفة ،موضحاً خلال كلمته أن هذه المنافسات الكشفية الجماعية عبارة عن (طلائع) تقدم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية الوطن 2030 وتجسد هذه المبادرات المقدمة من قبل المشاركين الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية التي اكتسبها الكشاف من أنشطة فرقته الكشفية وبرامجها طوال العام وتهدف هذه المنافسات إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن ، إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للكشافة المشاركين ، وتهدف إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى كل مشارك من أبنائنا الطلاب الكشافة المشاركين.

واختتم الزائدي كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكل اللجان العاملة في هذه المنافسة موضحاً أن النشاط الكشفي هو جوهر النشاط الطلابي والذي يعزز القيم السامية.

من جهته أوضح مدير النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي أن منافسات رسل السلام للتميز الكشفي مرحلة “المتقدم” تمثل إحدى المنافسات الكشفية التي يتنافس فيها أبناء هذا الوطن ففي هذه المنافسة تنافس المتسابقون في نشاطات البيئة وحياة الخلاء لما لها من أهمية كبرى، بالإضافة لغرس روح المواطنة وخدمة المجتمع ، والقيادة، والتنمية والتطور الشخصي والتحدي والمغامرة والاستكشاف واستكشاف القدرات المهنية وتوفير الفرص المناسبة لإتقان مهاراتها والقيام بأدوار حقيقية ومفيدة والمشاركة في أنشطة ثقافية واجتماعية والالتزام بالوعد والقانون وتوفير الفرص للتقدم نحو أنشطة الراشدين وتثبيت المفاهيم الشخصية والاجتماعية الصحيحة وتنمية قدرة التحدي لدى الكشافين.

وأضاف الصبيحي أن المنافسات جاءت على موضوعين هما بناء وتصميم المبادرات والمشروعات التطبيقية والتي تسهم في تحقيق رؤية 2030 حيث حوى ستة محاور فرعية هي المحافظة على البيئة ؛ المحافظة على المواقع الأثرية ؛ ظاهرة التنمر ؛ السلامة المرورية ؛ ترشيد الطاقة والمياه ؛ التسوق الإلكتروني .

وقد أعلن مدير النشاط الكشفي بتعليم مكّة زياد قدير أسماء الفائزين في المسابقة التي جاءت على النحو التالي :

أولاً نتائج مسابقة التطبيقات الكشفية :

المركز الأول : الوحدة الكشفية بثانوية الأبناء بتعليم وادي الدواسر .

المركز الثاني : الوحدة الكشفية بثانوية الأحنف بن قيس بتعليم نجران.

المركز الثالث : الوحدة الكشفية بثانوية دار الأبرار بتعليم المدينة المنورة

المركز الرابع : الوحدة الكشفية بثانوية حاكمة ابو عريش بتعليم جازان.

ثانياً نتائج مسابقة التميز الكشفي

المركز الأول : الوحدة الكشفية بثانوية الثقبة بتعليم المنطقة الشرقية .

المركز الثاني : الوحدة الكشفية بثانوية رغدان بتعليم الباحة .

المركز الثالث : الوحدة الكشفية بثانوية الأبناء بتعليم وادي الدواسر .

المركز الرابع : الوحدة الكشفية بثانوية الدرعية بتعليم محافظة جدة.

المركز الخامس : الوحدة الكشفية بثانوية الظبية بتعليم صبيا.

واشتملت فقرات الحفل على عرض مسرحي قدمه أبناء كشافة تعليم مكّة وأناشيد الكشافة التي ازدان بها الحفل .

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