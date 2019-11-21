تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم

الطائف - عادل الزهراني

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي الاشراف التربوي (بنين وبنات) البرنامج الوزاري “مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات مهارات البحث ومصادر المعلومات ، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام بمشاركة 94 مشرفا ومشرفة من جميع الادارات التعليمية في المناطق والمحافظات اعتباراً الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من الشهر الحالي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ، أن تعليم الطائف أكملت كافة استعداداته لاستضافة البرنامج، حيث عملت جميع اللجان منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لكل مامن شأنه إنجاح البرنامج. ومعرباً عن سعادته باستضافة تعليم الطائف لهذا البرنامج مرحبًا بضيوف المحافظة , ومقدرا جهود القائمين على العمل ،مشيرًا لما لهذه البرنا مج من أثر إيجابي على الميدان , وما تحققه من تبادل للخبرات , ومقدماً شكره وتقديره لقسمي البحث ومصادر المعلومات في إدارتي الاشراف التربوي (بنين ،بنات) واللجان المساندة على التجهيز والاستعداد المبكر للبرنامج ، مؤملا أن يحقق البرنامج أهدافه المرسومة.