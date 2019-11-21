احدث الأخبار

تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم
منطقة مكة المكرمة
 الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء
منطقة القصيم
 لا فصل تعسفياً للمرأة العاملة
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” : رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 أكثر من 150 قتيلاً في الاحتجاجات الإيرانية
أبرز المواد
 قائمة بـ “المحظورات” يضعها أوراوا أمام جماهير الهلال في إياب النهائي الأسيوي
أبرز المواد
 الخثلان يكشف السر في كراهية الصلاة أمام الدفاية !
أبرز المواد
تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم

تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم

منطقة مكة المكرمة
الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي

الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي

منطقة مكة المكرمة
“الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

أبرز المواد
الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي

أبرز المواد

تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم

تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم
http://almnatiq.net/?p=800869
الطائف - عادل الزهراني

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي الاشراف التربوي (بنين وبنات) البرنامج الوزاري “مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات مهارات البحث ومصادر المعلومات   ، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام بمشاركة 94 مشرفا ومشرفة من جميع الادارات التعليمية في المناطق والمحافظات  اعتباراً الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من الشهر الحالي.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ، أن تعليم الطائف أكملت كافة استعداداته لاستضافة البرنامج،  حيث عملت جميع اللجان منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لكل مامن شأنه إنجاح البرنامج. ومعرباً عن سعادته باستضافة تعليم الطائف لهذا البرنامج مرحبًا بضيوف المحافظة , ومقدرا جهود القائمين على العمل ،مشيرًا لما لهذه البرنا مج من أثر إيجابي على الميدان , وما تحققه من تبادل للخبرات , ومقدماً شكره وتقديره  لقسمي البحث ومصادر المعلومات  في إدارتي الاشراف التربوي (بنين ،بنات) واللجان المساندة على التجهيز والاستعداد المبكر للبرنامج ، مؤملا أن يحقق البرنامج أهدافه المرسومة.

روابط ذات صلة

الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي

الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي
سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس

سعوديات في معرض “رؤي عربية” بباريس
مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019

مركز الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز يدشن اليوم العالمي للسكري 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*