الكلية التقنية بنجران تختتم برامج التدريب المجتمعي “أُتْقِن” في مرحلته الخامسة

المناطق - نجران

اختتمت الكلية التقنية بنجران برامج التدريب المجتمعي ” أُتْقِن ” بمرحلته الخامسة والذي استمر لمدة اربعة أسابيع، مستهدفاً جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع.

وبين أن البرنامج يأتي انطلاقا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم، حيث تضمن حزمة من البرامج التدريبية في مجالات، مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ صيانة السيارات، وصيانة الجوال والأمن السيبراني ومبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور.

مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً، حيث كانت مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، اكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، وأشرف على البرامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية.