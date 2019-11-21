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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=800883
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

 

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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