احدث الأخبار

شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض
أبرز المواد
 مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!
أبرز المواد
 ديوان المظالم يضيف منصة تواصل جديدة عبر الواتس آب
أبرز المواد
 الدفاع المدني بنجران يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
أبرز المواد
 المركز الأول لكشافة وادي الدواسر في التطبيقات الكشفية على مستوى المملكة
منطقة الرياض
 اللقاء العلمي الثالث للغة العربية بجامعة القصيم يناقش «الأبحاث اللغوية والمجتمع بين الشهود والغياب»
منطقة القصيم
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تختتم برامج التدريب المجتمعي “أُتْقِن” في مرحلته الخامسة
منطقة نجران
 تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم
منطقة مكة المكرمة
 الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي
أبرز المواد
شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض

شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض

أبرز المواد
مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!

مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!

أبرز المواد
ديوان المظالم يضيف منصة تواصل جديدة عبر الواتس آب

ديوان المظالم يضيف منصة تواصل جديدة عبر الواتس آب

أبرز المواد
الدفاع المدني بنجران يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

الدفاع المدني بنجران يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

أبرز المواد

اللقاء العلمي الثالث للغة العربية بجامعة القصيم يناقش «الأبحاث اللغوية والمجتمع بين الشهود والغياب»

اللقاء العلمي الثالث للغة العربية بجامعة القصيم يناقش «الأبحاث اللغوية والمجتمع بين الشهود والغياب»
http://almnatiq.net/?p=800886
المناطق - بريدة

أقامت جامعة القصيم، مُمثلة في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء الموافق 22/3/1441هــ، اللقاء العلمي الثالث بعنوان “الأبحاث اللغوية والمجتمع بين الشهود والغياب”، الذي قدمه الأستاذ الدكتور عبدالله البريدي أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي في كلية الاقتصاد والإدارة والمهتم بشؤون اللغة والهوية، والدكتور عبدالعزيز المسعودي أستاذ اللسانيات في القسم، وأدار اللقاء الدكتور معاذ الدخيّل رئيس قسم اللغة العربية وآدابها.

بدأ اللقاء بمقدمة رحب فيها رئيس القسم بالحاضرين، مبينًا أهمية الموضوع الذي يناقشه اللقاء، ثم عرض المحاضران قضايا نظرية وإجرائية تخصّ علاقة اللغة بالمجتمع ووضع اللسانيات الاجتماعية في البلاد العربية، مع تقديم إطلالة سريعة على بعض المشاغل الحديثة في هذا المجال.

وتضمن اللقاء مداخلتين الأولى كانت للأستاذ الدكتور عبد الله البريدي وعنوانها: “أبحاثنا اللغوية، نوابض مجتمعية أم فوائض ذهنية؟”، حيث لامست هذه المداخلة المسارات الرئيسة للأبحاث اللغوية، لتمهّد السبيل للاشتباك مع سؤال أخر مفاده: لماذا ننخرط في البحث اللغوي؟ لتعالج عبره مسألة العبور من الفوائض الذهنية (فوائض: الذات، والمفهوم، والمنهج، واللغة) إلى النوابض المجتمعية، واختتمت المداخلة بمقترح عملي يقوم على تفعيل ممارسات بحثية حديثة ناجعة، من شأنها الدفع بالبحث اللغوي إلى آفاق أرحب وأوسع.

وناقشت المداخلة الثانية “المشهد اللغوي: موضوعات ومقاربات”، والسعي إلى تقديم “المشهد اللغوي” وهو مبحث جديد في مجال اللسانيات الاجتماعية، موضوعه الاستعمال المكتوب للغة في الفضاء العمومي، متمثلا بالأساس في مختلف أصناف اللوحات الإرشادية والدعائية والخاصة والرسمية، ولمّا كان المشهد اللغويّ مبحثا تتقاطع فيه مجالات وعلوم مختلفة مثل السياسة والقانون وعلوم اللغة والمجتمع والاقتصاد والجغرافيا وعلم الأجناس تعدّدت الدراسات البينيّة وتنوّعت سبل مقاربتها، وأمام كثرة الدراسات التي ظهرت في السنوات الأخيرة وتنوّعها قدّمت المداخلة عرضا سريعا لأبرز الموضوعات والمقاربات مدعومة بتحليل سريع لنماذج من اللوحات المكونة لمشاهد لغوية متنوعة في الزمان والمكان.  

روابط ذات صلة

أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة

أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة
أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء

أمير القصيم يدشن مبنى الدفاع المدني الجديد برياض الخبراء
الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء

الأمير فيصل بن مشعل يدشن فندق مفازا القصيم برياض الخبراء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*