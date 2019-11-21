المركز الأول لكشافة وادي الدواسر في التطبيقات الكشفية على مستوى المملكة

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

تُوجت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر مشاركتها في منافسات التميز الكشفي لمرحلة ” الكشاف المتقدم “، التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت يوم أمس في مكة المكرمة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ، بتحقيق المركز الأول في التطبيقات الكشفية ، والمركز الثالث في منافسات التميز، على مستوى إدارات التعليم بالمملكة البالغ عددها 47 إدارة تعليمية بمختلف المناطق والمحافظات.

وأعرب مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري عن اعتزازه بما قدمه أعضاء الكشافة الذين مثلوا الإدارة من ثانوية الأبناء في تلك المنافسات من مستوى مميز ، مباركًا للأسرة التعليمية والكشفية ذلك الإنجاز الذي يضاف للمنجزات المستمرة لكشافة المحافظة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، مؤكداً على أهمية المنافسات الكشفية في بناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه وإعداد النشء وتوظيف طاقات الكشافة الإبداعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة لديهم.

وكانت كشافة الإدارة قد حققت المركز الرابع لفرسان التميز أبطال المنافسات لمرحلة الأشبال التي استضافتها إدارة التعليم في محافظة صبيا خلال المدة 6 – 10 / 3 / 1441هـ ، وحققت المركز الأول لفرسان التميز لمرحلة الفتيان التي استضافتها الادارة العامة للتعليم في عسير خلال المدة من 13 – 15 / 3 / 1441هـ .