احدث الأخبار

نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه
أبرز المواد
 شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض
أبرز المواد
 مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!
أبرز المواد
 ديوان المظالم يضيف منصة تواصل جديدة عبر الواتس آب
أبرز المواد
 الدفاع المدني بنجران يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
أبرز المواد
 المركز الأول لكشافة وادي الدواسر في التطبيقات الكشفية على مستوى المملكة
منطقة الرياض
 اللقاء العلمي الثالث للغة العربية بجامعة القصيم يناقش «الأبحاث اللغوية والمجتمع بين الشهود والغياب»
منطقة القصيم
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تختتم برامج التدريب المجتمعي “أُتْقِن” في مرحلته الخامسة
منطقة نجران
 تعليم الطائف يستضيف البرنامج الوزاري لمهارات البحث ومصادر التعلم على مستوى إدارات التعليم
منطقة مكة المكرمة
 الفالح يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات التميز الكشفي
منطقة مكة المكرمة
 “الأرصاد” تنّبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه

نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه

أبرز المواد
شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض

شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض

أبرز المواد
مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!

مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!

أبرز المواد
ديوان المظالم يضيف منصة تواصل جديدة عبر الواتس آب

ديوان المظالم يضيف منصة تواصل جديدة عبر الواتس آب

أبرز المواد

الدفاع المدني بنجران يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

الدفاع المدني بنجران يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=800897
المناطق - نجران

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و أخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لتوقعات تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق خلال الفترة القادمة من بينها منطقة نجران.
ودعت إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم المواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.
وشددت في الوقت نفسه على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقه نجران، عملت على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة، وبرامج التدريب على رأس العمل، كما جهزت كافة الإدارات والمراكز وفرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي والغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص والقوارب، لمواجهة أي طارئ لا سمح الله، داعياً لأخذ الحيطة والحذر، ومتمنياً للجميع السلامة.

روابط ذات صلة

نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه

نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه
شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض

شاهد..سائحه فرنسية تبكي بعد سماعها الأذان في الرياض
مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!

مطور برمجيات شهير: احذفوا “واتس آب” من هواتفكم فورا!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*