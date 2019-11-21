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نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه

نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه
http://almnatiq.net/?p=800912
المناطق - وكالات

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، عن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ نحو أسبوع على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد.

وانتقد بنس في تغريدة على حسابه في تويتر استخدام السلطات الإيرانية سياسة القمع تجاه المحتجين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. وقال: “بينما يخرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجا، يستمر نظام الملالي في طهران باستخدام العنف لقمع الشعب”.

إلى ذلك، أكد بنس أن “رسالة الولايات المتحدة واضحة: الشعب الأميركي يقف إلى جانب شعب إيران”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبر الثلاثاء في تغريدة على “تويتر” أن الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تبدأ حكومته في احترام حقوق الإنسان الأساسية والتخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الخيار في يد النظام الإيراني. وتابع قائلا إن “أميركا تتابع عن كثب ما يحدث في إيران”، مبديا قلق بلاده من تقارير تتحدث عن عشرات القتلى.

كما دان بقوة ما يتعرض له المحتجون على أيدي قوات الأمن. ودعا السلطات الإيرانية إلى إعادة خدمة الإنترنت.

في المقابل، ردت إيران على تلك التصريحات باستدعاء سفير سويسرا الذي يمثل المصالح الأميركية في طهران، لعدم وجود سفارة، مؤكدة أنها تعتبر التصريحات الرسمية الأميركية تدخلا في الشأن الداخلي الإيراني.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت أفادت الثلاثاء بسقوط أكثر من 100 قتيل في الاحتجاجانت العارمة التي عمت معظم محافظات البلاد، وانطلقت مساء الجمعة الماضي احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.

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