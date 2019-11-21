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تعليم عنيزة تنظم الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي

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تعليم عنيزة تنظم الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي

تعليم عنيزة تنظم الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي
http://almnatiq.net/?p=800915
المناطق - عنيزة

نظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلةً بقسم الطفولة المبكرة، الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة ٢٠١٩، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، صباح أمس الأربعاء، على مسرح مؤسسة عبدالعزيز العوهلي الخيرية، تحت شعار “الطفولة ثروة وطن”، حيث استضاف الملتقى عدد كبير من الكوادر والخبرات في مجالات متعددة تخص الطفولة المبكرة والأسرة والمجتمع.

 

وشهد الملتقى تقديم العديد من أوراق العمل التي تخص الجوانب النفسية والتربوية لفئة الطفولة المبكرة، كان من بينها ورقة عمل بعنوان “كيف تعزز السلوك الإيجابي عند طفل الروضة”، قدمته المرشدة الطلابية منيرة العايد، إضافة إلى ورقة عمل أخرى بعنوان “مبادرة إذاعة بلا ورق”، قدمتها قائدة الروضة الحكومية الثامنة الأستاذة نوال الجلالي، تلا ذلك جلسة حوارية بعنوان “الطفولة المبكرة ثروة ومستقبل الرؤية” مع الأستاذة منى الخويطر الأخصائية في مركز مطمئنة.

 

كما عرضت مشرفة الطفولة المبكرة أسماء الراجحي، ورقة عمل بعنوان “مهارات التواصل مع الأطفال”، فيما قدمت مشرفة وحدة الخدمات الإرشادية فاطمة الفره، ورقة عمل بعنوان: “خطة تعديل السلوك لمرحلة الطفولة المبكرة، وعقب تقديم هذه الأوراق العلمية، خُتم الملتقى بطرح التوصيات من قبل اللجنة العلمية، كما تم تكريم المشاركات.

 

يذكر أن سعادة محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، كان قد دشن يوم أمس الأول انطلاقة احتفال إدارة تعليم عنيزة، باليوم العالمي للطفل 2019، وذلك في مبنى المحافظة، بحضور سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، تحت شعار “الطفولة ثروة وطن”، وذلك لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة قيادات التعليم وطلاب وطالبات الطفولة المبكرة.

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