واقي شمس يتسبب في تحطم 10 أضلاع في صدر فتاة … والأطباء يفسرون الواقعة الغريبة!

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يلجأ الكثير من رواد الشواطئ إلى المراهم الواقية من أشعة الشمس، خشية تعرضهم لحروق، لكن يبدو أن هذه الكريمات لها أضرار جانبية، ربما لم نسمع بها من قبل.

ووفقا لما نقلته ” سكاي نيوز ” عن مواقع محلية صينية ،فقد تلفت فتاة صينية، من مقاطعة تشنغيانغ شرقي الصين، صدمة عنيفة عندما أصيبت بحالة سعال شديدة، تسبب بنقلها إلى المستشفى.

وبدأت نوبة السعال الشديدة عند الفتاة الصينية، البالغة من العمر 20 عاما، عندما اضطرت إلى استخدام حصيرة من القش للنوم عليها كوسيلة لتلطيف الجو ومكافحة الحرارة أثناء الليل.

وفي تلك الليلة، على وجه التحديد، قام الأطباء بتشخيص إصابتها بحالة من الربو التحسسي، غير أن استمرار السعال العنيف سرعان ما كشف عن قلق صحي أكبر.

وقالت الفتاة للأطباء إنها تستخدم الواقي الشمسي “أس بي أف 50” طوال العام، في محاولة لعدم تسمير بشرتها، وأنها تبقى في المنزل معظم أوقات النهار.

وقال الطبيب المشرف على علاج شياو مياو للصحفيين إن “عاداتها التجميلية اليومية كانت على الأرجح سببا في تحطم 10 أضلاع في صدرها”.