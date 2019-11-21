احدث الأخبار

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة
أبرز المواد
 جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر
أبرز المواد
 اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة
أبرز المواد
 بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب
أبرز المواد
 محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم
أبرز المواد
 انخفاض كبير في درجات الحرارة بالرياض لأول مرة منذ 30 عاماً
أبرز المواد
 وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تفجر مفاجأة بشأن شريحة المؤسسات في اكتتاب أرامكو
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: اثنين من كل خمسة موظفين يدعون المرض للتغيب عن العمل
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو: برازيلي يقتل متسولة وسط الشارع والسبب صادم
أبرز المواد
 واقي شمس يتسبب في تحطم 10 أضلاع في صدر فتاة … والأطباء يفسرون الواقعة الغريبة!
أبرز المواد
 تعليم عنيزة تنظم الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي
منطقة القصيم
النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة

أبرز المواد
جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

أبرز المواد
اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

أبرز المواد
بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

أبرز المواد

دراسة بريطانية: اثنين من كل خمسة موظفين يدعون المرض للتغيب عن العمل

دراسة بريطانية: اثنين من كل خمسة موظفين يدعون المرض للتغيب عن العمل
http://almnatiq.net/?p=800920
المناطق_متابعات

كشفت دراسة استقصائية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اثنين من كل خمسة بالغين يدعون المرض إذا أرادوا أن يتغيبوا يوما عن العمل.

وأوضحت الدراسة أن معظم الأسباب التي يتذرع بها الموظفون للتغيب عن العمل كانت نزلات البرد وآلام العضلات ومشكلات أخرى.

وأشارت إلى أنه بجانب ادعاء المرض، هناك مشكلة أخرى وهي أن عددا كبيرا من الموظفين على استعداد للتستر على زملائهم رغم علمهم بأنهم يتظاهرون بذلك.

وأوضحت أن 66% من الموظفين لا يبلغون رؤساءهم إذا علموا أن زميلا لهم متغيب عن العمل لكنه ليس مريضا.

ويحصل الموظف في المتوسط على أربعة أيام عطلة لأسباب مرضية في العام بالمملكة المتحدة، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

وشملت الدراسة عينة من 3655 شخصا بالغا تزيد أعمارهم على 16 عاما.

روابط ذات صلة

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة
جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر
اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*