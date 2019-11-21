احدث الأخبار

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة
أبرز المواد
 جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر
أبرز المواد
 اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة
أبرز المواد
 بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب
أبرز المواد
 محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم
أبرز المواد
 انخفاض كبير في درجات الحرارة بالرياض لأول مرة منذ 30 عاماً
أبرز المواد
 وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تفجر مفاجأة بشأن شريحة المؤسسات في اكتتاب أرامكو
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: اثنين من كل خمسة موظفين يدعون المرض للتغيب عن العمل
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو: برازيلي يقتل متسولة وسط الشارع والسبب صادم
أبرز المواد
 واقي شمس يتسبب في تحطم 10 أضلاع في صدر فتاة … والأطباء يفسرون الواقعة الغريبة!
أبرز المواد
 تعليم عنيزة تنظم الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي
منطقة القصيم
النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة

أبرز المواد
جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

أبرز المواد
اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

أبرز المواد
بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

أبرز المواد

شاهد بالفيديو: برازيلي يقتل متسولة وسط الشارع والسبب صادم

http://almnatiq.net/?p=800923
المناطق_وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لرجل ثلاثيني، وهو يقتل فتاة متسولة، ألحت عليه بأن يعطيها ولو ريالًا واحدًا.

وبدا الرجل في الفيديو وقد انزعج من إلحاح الفتاة، فأشهر مسدسه عيار 38 وعاجلها منه برصاصتين على ظهرها، إحداهما خرجت من صدرها، ثم تابع طريقه ولم يقم بإسعافها .

وتمكنت قوات الشرطة في البرازيل، من اعتقال القاتل وسط مدينة Niterói البعيدة 23 كيلومتراً عن ريو دي جنيرو بالبرازيل، بعد أن رصدته كاميرا المراقبة، وأوضحت أن القاتل تاجر متوسط الحال في المنطقة، اسمه Aderbal de Castro وعمره 31 سنة، تماماً كعمر من قتلها، وهي عزباء اسمها “زيلدا” معروفة بلقب Neia.

وقالت محامية القاتل عن دافعه لإطلاق النار عليها، بأن المتسولة قالت له “أعطني ما لديك من مال، فظن وهو المحتفظ بمبلغ في حقيبة صغيرة ربطها إلى خصره، أنه يتعرض لمحاولة سطو منها، لذلك دافع عن نفسه”.

إلا أن الادعاء العام رفض هذا الزعم، وقال إن ما رصدته الكاميرا يشير إلى أن التاجر “ضاق ذرعاً بالمتسولة التي لم تهدده بأي سلاح، ووجد أن قتلها سهل عليه بشارع كانت محلاته مقفلة الساعة 5.30 فجر السبت”، وفق تعبيره.

وأدلت شاهدة عيان، بما سمعته، فقالت إنها كانت قريبة جداً مما حدث -نراها في الفيديو إلى اليسار عند زاوية الشارع-، وأنها سمعت المتسولة تطلب من التاجر بصوت عال أن يعطيها ولو ريالاً واحداً “فانزعج من إلحاحها وقتلها بدم بارد كأنها حيوان بلا قيمة”.

روابط ذات صلة

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة

النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة
جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر
اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*