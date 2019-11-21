شاهد بالفيديو: برازيلي يقتل متسولة وسط الشارع والسبب صادم

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لرجل ثلاثيني، وهو يقتل فتاة متسولة، ألحت عليه بأن يعطيها ولو ريالًا واحدًا.

وبدا الرجل في الفيديو وقد انزعج من إلحاح الفتاة، فأشهر مسدسه عيار 38 وعاجلها منه برصاصتين على ظهرها، إحداهما خرجت من صدرها، ثم تابع طريقه ولم يقم بإسعافها .

وتمكنت قوات الشرطة في البرازيل، من اعتقال القاتل وسط مدينة Niterói البعيدة 23 كيلومتراً عن ريو دي جنيرو بالبرازيل، بعد أن رصدته كاميرا المراقبة، وأوضحت أن القاتل تاجر متوسط الحال في المنطقة، اسمه Aderbal de Castro وعمره 31 سنة، تماماً كعمر من قتلها، وهي عزباء اسمها “زيلدا” معروفة بلقب Neia.

وقالت محامية القاتل عن دافعه لإطلاق النار عليها، بأن المتسولة قالت له “أعطني ما لديك من مال، فظن وهو المحتفظ بمبلغ في حقيبة صغيرة ربطها إلى خصره، أنه يتعرض لمحاولة سطو منها، لذلك دافع عن نفسه”.

إلا أن الادعاء العام رفض هذا الزعم، وقال إن ما رصدته الكاميرا يشير إلى أن التاجر “ضاق ذرعاً بالمتسولة التي لم تهدده بأي سلاح، ووجد أن قتلها سهل عليه بشارع كانت محلاته مقفلة الساعة 5.30 فجر السبت”، وفق تعبيره.

وأدلت شاهدة عيان، بما سمعته، فقالت إنها كانت قريبة جداً مما حدث -نراها في الفيديو إلى اليسار عند زاوية الشارع-، وأنها سمعت المتسولة تطلب من التاجر بصوت عال أن يعطيها ولو ريالاً واحداً “فانزعج من إلحاحها وقتلها بدم بارد كأنها حيوان بلا قيمة”.

