أمين الشرقية يصدر عدد من القرارات لتكليف موظفين لإدارة بعض الإدارات

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عددا من القرارات تقتضي بتكليف عدد من الموظفين لعدد من الإدارات بالأمانة، وذلك بهدف الاستفادة من الطاقات الشابة وامكانياتهم لتطوير منظومة العمل داخل ادارات الأمانة المختلفة.

وجاءت القرارات بتكليف كل من الموظف فيصل فريحي محمد الفريح مديرا عاما لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، وقرارا يقتضي بتكليف المهندس فواز بن فهد عوض العتيبي مديرا عاما لإدارة التخطيط العمراني، وتكليف المهندس ثائر بن عبد اللطيف الدليجان مديرا عاما لإدارة التنمية الاقليمية، وتكليف المهندس عبدالله بن أحمد محمد الأحمد مديرا عاما للمرصد الحضري بالدمام

وأعرب المكلّفين”، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على أداء الواجب على أكمل وجه.