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انخفاض كبير في درجات الحرارة بالرياض لأول مرة منذ 30 عاماً

انخفاض كبير في درجات الحرارة بالرياض لأول مرة منذ 30 عاماً
http://almnatiq.net/?p=800931
المناطق_الرياض

سجلت درجات الحرارة في الرياض، اليوم الخميس، انخفاضًا محلوظًا، مع برودة هي الأعلى منذ ثلاثين عامًا، بعد شهور الحر الطويلة، وسط احتفاء بالتغير الطارئ في الطقس.

7 و8 درجة مئوية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، بما في ذلك الرياض الواقعة في وسط البلاد، حيث يكون اليوم الأكثر برودة هذا الأسبوع بمعدل درجات حرارة بين 7 و8 درجة مئوية.

وتفاوتت الأرقام التي سجلها المختصون بأحوال الطقس لدرجة الحرارة في المدينة، لكنها تراوحت بين 5 و7 درجات مئوية، وهو رقم غير معهود لسكان الرياض.

ووجدت الأجواء الباردة صداها في مواقع التواصل الاجتماعي سريعًا، حيث وثق كثير من السعوديين الأجواء الباردة التي يعيشونها مع ساعات الصباح الأولى.

البروفة مستمرّة

وقال الموسيقار ممدوح سيف، والذي يستعد لإحياء حفل موسيقي في الرياض: ”درجة الحرارة الآن بالرياض ٩ بالرغم من البرد، البروفة مستمرّة“، وظهر وهو يرتدي ملابس شتوية تقيه البرد.

ونشرت المغردة مشاعل الشمري صورة عبر هاتفها وقد سجل تطبيق الطقس فيه درجة الحرارة 8 مئوية، مبديةً تعجبها من البرد الشديد.

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