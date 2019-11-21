محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم

المناطق_ فايز السميري

قلّد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمكتبه اليوم, مدير ادارة الدفاع المدني المقدم خالد محمدعلي العروي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الامر الكريم بترقيته إلى رتبة “مقدم”.

وهنأ المحافظ المقدم “العروي” بهذه الثقة الكريمة متمنياً له التوفيق والنجاح وان تكون عونا له في خدمة الدين والمليك والوطن.

من جانبه رفع العروي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله -سائلاً الله عز وجل أن تكون هذه الرتبه دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي.