وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تفجر مفاجأة بشأن شريحة المؤسسات في اكتتاب أرامكو

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تلقت البنوك المتعهدة بتغطية اكتتاب أرامكو السعودية طلبا كافيا لتغطية شريحة المؤسسات بالكامل والبالغة 1%، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الاكتتاب، بحسب وكالة بلومبيرج للأخبار.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الإقبال الكبير من المؤسسات العائلية السعودية يعد دافعا للمستثمرين الأفراد للاستثمار في الاكتتاب، والذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل، مبينة أنه من المتوقع أن يؤدي الإقبال من المؤسسات إلى تعزيز الإقبال من الأفراد.

وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح في الخامس من ديسمبر.

في السياق نفسه قالت وكالة رويترز إن 25 بنكا عينتهم أرامكو كمتعهدين للاكتتاب سيتقاضون رسوما منخفضة مقارنة بحجم الطرح، مضيفة أن الرسوم لن تتجاوز 90 مليون دولار كحد أقصى.

وأوضحت الوكالة أن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، وهو ما يعادل 90 مليون دولار إذا تم التسعير عند سقف النطاق المعلن، لتجمع 25.6 مليار دولار.