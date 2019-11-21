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اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

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اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة
http://almnatiq.net/?p=800943
المناطق_جدة

اختتمت اليوم بطولة كرة القدم للمدارس الحكومية والأهلية بمكتب التعليم بشمال جدة التي نظمتها شعبة التربية البدنية بمكتب الشمال، تحت شعار ” همة حتى القمة ” ، بحضور مساعد مدير مكتب التعليم بشمال جدة الأستاذ سعيد عبد الفتاح الغامدي وعدد من القيادات التربوية والمشرفين والمعلمين، وذلك على ملعب القرية الرياضية.

وفي ختام المباراة التي جمعت بين ثانوية أم القرى وثانوية دار الرواد، توج مساعد مدير المكتب فريق ثانوية أم القرى بكاس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق دار الرواد الحاصل على المركز الثاني بالميداليات الفضية، وفي المرحلة المتوسطة توج متوسطة الثغر النموذجية بكاس المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما حصل على المركز الثاني متوسطة المجد، كما تم تكريم الحكام والجهات الداعمة وأعضاء اللجان المنظمة للدورة.

وقدّم مساعد مدير المكتب، شكره وتقديره لجميع الطلاب والمعلمين والمشرفين والجهات المنظمة للبطولة، مؤكداً أهمية المناشط الرياضية الشبابية ودعمها لتحقيق أقصى درجات الفائدة التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الطلاب، مشيراً الى أن الدورة حققت أهدافها التربوية، باستغلال أوقات الفراغ واكتشاف المواهب من خلال مشاركتهم الفعالة في البطولة الرياضية.

من جانبه اوضح رئيس شعبة التربية البدنية بمكتب التعليم بشمال جدة الأستاذ محمود تخته بان البطولة شهدت تنافس كبير بين طلاب المدارس الحكومية والأهلية في جميع المراحل، التي اتسمت بالروح الرياضية بين الطلاب طوال أيام البطولة، لافتاً الى ان نجاح البطولة اتى بتظافر الجهود من جميع المعلمين والحكام والطلاب وكافة العاملين المشاركين في البطولة.

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