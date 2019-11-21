احدث الأخبار

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر
أبرز المواد
 اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة
أبرز المواد
 بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب
أبرز المواد
 محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم
أبرز المواد
 انخفاض كبير في درجات الحرارة بالرياض لأول مرة منذ 30 عاماً
أبرز المواد
 وكالة “بلومبيرج” الأمريكية تفجر مفاجأة بشأن شريحة المؤسسات في اكتتاب أرامكو
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اللبنانية بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: اثنين من كل خمسة موظفين يدعون المرض للتغيب عن العمل
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو: برازيلي يقتل متسولة وسط الشارع والسبب صادم
أبرز المواد
 واقي شمس يتسبب في تحطم 10 أضلاع في صدر فتاة … والأطباء يفسرون الواقعة الغريبة!
أبرز المواد
 تعليم عنيزة تنظم الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي
منطقة القصيم
 نائب ترمب: النظام الإيراني يستمر في قمع شعبه
أبرز المواد
جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

أبرز المواد
اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

أبرز المواد
بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

أبرز المواد
محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم

محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم

أبرز المواد

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر

جائزة مكة للتميز تفتح باب الترشيح للدورة الحادية عشر
http://almnatiq.net/?p=800944
المناطق_مكة

أعلنت الامانة العامة لجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة عن فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها الحادية عشر والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة وتستمر الترشيحات لمدة 90 يوماً .
وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل ومتابعة من سمو نائبه الأمير بدر بن سلطان -حفظهم الله- حرصت على تطوير رؤية وأهداف ومعايير تحكيم الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030. .
ونوه المشرف العام على جائزة مكة للتميّز إلى ما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة الأمر الذي اتضح جلياً في الأعمال التنافسية التي تقدمّت للجان التحكيم بالدورة السابقة لافتًا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة .
ودعا الفالح أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح وذلك عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة مضيفًا أنه يمكن الترشيح أيضاً بزيارة موقع الجائزة الإلكتروني على الإنترنت مشيرا إلى ضرورة أن تكون الأعمال متميزة تعكس تميّز أبناء منطقة مكة المكرمة وريادة تجاربهم .
وأكد الدكتور الفالح أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل الدافعة نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج مشيرًا إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا .

روابط ذات صلة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة

اختتام بطولة كرة القدم لمدارس التعليم بشمال جدة
بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب

بلدية بللحمر تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز الشباب
محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم

محافظ املج يقلد العروي رتبته الجديد مقدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*